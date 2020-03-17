Отмена мероприятий и доппрофилактика: как бушующий коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии (17 марта)
По состоянию на 17 марта 2020 года в Удмуртии случаев заражения коронавирусом не выявлено. Однако по республике начали отменять массовые мероприятия, а в магазинах Ижевска скупают продукты. «Комсомолка» подводит итоги дня.
Что известно на данный момент:
- Отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой (подробнее),
- Отменили концерт итальянского гитариста и перенесли два концерта скрипачей (подробнее),
- Минздрав Удмуртии запустил горячую линию по коронавирусу (подробнее),
- В аэропорту Ижевска усилили меры профилактики заражения инфекцией (подробнее),
- Ижевчане, застрявшие на круизном лайнере Коста Магика, вернулись на родину, что они рассказали (подробнее).
Полки в магазинах пустеют
Пользователи соцсетей выкладывают фотографии полок в магазинах, которые понемногу начинают пустеть.
Фото: Елена Кардопольцева
Фото: Игорь Бобров
Фото: Андрей Шаклов
Фото: инстаграм
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ИСТОЧНИК KP.RU
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