2020-03-17T17:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий и доппрофилактика: как бушующий коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии (17 марта)

Рассказываем о последних событиях в республике
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По состоянию на 17 марта 2020 года в Удмуртии случаев заражения коронавирусом не выявлено. Однако по республике начали отменять массовые мероприятия, а в магазинах Ижевска скупают продукты. «Комсомолка» подводит итоги дня.

Что известно на данный момент:

- Отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой (подробнее),

- Отменили концерт итальянского гитариста и перенесли два концерта скрипачей (подробнее),

- Минздрав Удмуртии запустил горячую линию по коронавирусу (подробнее),

- В аэропорту Ижевска усилили меры профилактики заражения инфекцией (подробнее),

- Ижевчане, застрявшие на круизном лайнере Коста Магика, вернулись на родину, что они рассказали (подробнее).

Полки в магазинах пустеют

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии полок в магазинах, которые понемногу начинают пустеть.

Фото: Елена Кардопольцева

Фото: Елена Кардопольцева

Фото: Игорь Бобров

Фото: Игорь Бобров

Фото: Андрей Шаклов

Фото: Андрей Шаклов

Фото: инстаграм

Фото: инстаграм

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Отмена мероприятий и доппрофилактика: как бушующий коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии (17 марта)
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