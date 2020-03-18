2020-03-18T09:04:18+03:00
Общество

Автосалон FAW откроется в Ижевске

Официальным дилером бренда стал «Капитан Авто»
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В субботу, 21 марта состоится официальное открытие интерактивного шоурума FAW* в Ижевске. Официальным дилером бренда в регионе стала компания «Капитан Авто», специалисты которой осуществляет полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, включая гарантийный и постгарантийный ремонт.

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- В новом автосалоне будут представлены модели автомобилей из Поднебесной. Автомобили Besturn* X40 и Besturn X80 оснащены с атмосферными бензиновыми двигателями 1,6 л. и 2,0 л. соответственно, 5-ступенчатой и 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо классическим японским 6-ступенчатым автоматом Aisin. Стильный и актуальный Besturn X80 покоряет с первого взгляда своим безупречным вкусом, а Besturn X40 экономичный и компактный – он создан для поездок по городу и активного отдыха, - рассказали в «Капитан Авто».

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В программе открытия автосалона:

- презентация моделей Besturn X40 и Besturn X80;

- классический тест-драйв по городу на новых автомобилях FAW;

- праздничный фуршет;

- лотерея с призами;

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Мероприятие пройдет 21 марта с 13:00 в шоуруме «Капитан Авто» по улице Автозаводская 2а (ТРЦ «Италмас», 1 этаж).

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Подробности по телефону 8(3412)55-55-18, на сайте капитанавто.рф и группе во Вконтакте vk.com/kapitan_auto.

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*ФАУ, *Бестарн

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ИСТОЧНИК KP.RU

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