Завод «Ижсталь» улучшил производственные показатели в феврале
ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в феврале 2020 года произвело почти 28 тыс. тонн проката, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также удалось улучшить показатели и по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале по сравнению с январем 2020 года выплавка стали выросла на 26%, отгрузка – на 7%.
Продукция завода поставлена в адрес предприятий машиностроения, автопрома, авиастроения, нефте- и горнодобывающего сектора, производителям специальной техники и специзделий.
Реклама
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»