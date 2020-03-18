2020-03-18T11:06:49+03:00
Общество

Завод «Ижсталь» улучшил производственные показатели в феврале

В прошлом месяце предприятие произвело почти 28 тысяч тонн проката
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ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в феврале 2020 года произвело почти 28 тыс. тонн проката, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также удалось улучшить показатели и по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале по сравнению с январем 2020 года выплавка стали выросла на 26%, отгрузка – на 7%.

Продукция завода поставлена в адрес предприятий машиностроения, автопрома, авиастроения, нефте- и горнодобывающего сектора, производителям специальной техники и специзделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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