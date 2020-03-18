Трамвайные пути на проблемном участке на перекрестке улиц Кирова и К.Маркса в Ижевске будут ремонтировать
В 2020 году трамвайные пути на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске будут ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
- Перекресток улиц Кирова - К. Маркса отличается высокой интенсивностью движения и находится в крайне разрушенном состоянии. Наша цель - обеспечить комплексный подход при ремонте дорожных объектов. Только тогда жители смогут по-настоящему почувствовать перемены к лучшему, - отметила замруководителя Миндортранса Удмуртии Ирина Шкляр.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
По информации ведомства, для удобства автомобилистов ремонт асфальта на участке будет совмещен с заменой путей. В ходе ремонта потребуется вскрыть более 1000 кв метров асфальта. Работы будут проводиться за счет целевых субсидий из регионального дорожного фонда бюджету города.
На данный момент администрация города определяется с объемами работ и занимается оценкой стоимости ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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