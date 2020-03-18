Запрет на проведение мероприятий с количеством участников больше 100 человек ввели в Ижевске

18 Март 2020 2020-03-18T11:31:06+03:00

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В Ижевске ввели запрет на проведение городских мероприятий с количеством участников больше 100 человек. Об этом и других мерах профилактики заражения коронавирусом написал в соцсетях глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

- Ограничены выезды групп детей на соревнования, экскурсии и другие мероприятия за пределы региона. Проводится обработка общественного транспорта дезсредствами перед выходом на маршруты. На данный момент 13 школ города на весенних каникулах. Со следующей недели каникулы начинаются в 74 учреждениях. Это три четверти всех школ. При этом дети проходят обязательный фильтр при утреннем приёме в школах и детских садах. Прошу родителей по утрам всё-таки тратить пару минут на измерение температуры, - отметил Олег Николаевич.

Глава города рассказал, что ситуация по образовательным организациям мониторится постоянно. Сейчас нет оснований менять стандартный ход учебного процесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU