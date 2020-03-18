Несколько родителей из Ижевска фиктивно прописали первоклассников, чтобы поступить в желаемую школу

18 Март 2020 2020-03-18T12:07:19+03:00

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В ходе прокурорской проверки в Ижевске были выявлены трое родителей, которые фиктивно прописали первоклассников, чтобы поступить в желаемую школу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Родители воспользовались объявлением в интернете. С представителем они встретились в паспортном столе, а после заполнения документов представителю собственника передали деньги. В ходе опроса родители даже не смогли ответить на вопрос где находится дом и на каком этаже находится квартира, - сообщает пресс-служба.

Так, в однокомнатной квартире в Индустриальном районе города было прописано трое первоклассников и их законные представители. Прокуратурой в УМВД России по городу направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU