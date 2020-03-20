После спасения от живодеров пес Дезмонд из Удмуртии поправился на 12 килограмм

20 Март 2020 2020-03-20T08:02:34+03:00

Только посмотрите, какой красавец! Фото: Елена Баранова

В годовалом возрасте он весил всего 4 килограмма

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После спасения из рук живодеров псу Дезмонду удалось набрать 12 килограмм. Об этом сообщает зоозащитница Елена Баранова.

«Комсомолка» уже публиковала историю спасения пса Дезмонда из рук живодеров. Тогда, собаку забрали из ужасных условий: на морозе он жил в неутепленной будке и скудно питался.

В годовалом возрасте пес весил всего 4 килограмма. Фото: АНО "Желтая бирка"

- Его обнаружили в холодной будке, без утепления, с обмороженными лапами и весом всего 4 килограмма, - сообщает зоозащитница.

Дезмонда не узнать. Фото: Елена Баранова

По словам Елены Барановой, сейчас Дезмонд вырос и весит 16 килограмм. Он полностью здоров и ищет новых, любящих хозяев. Телефон для связи – 89128541171 Елена.

Фото: Елена Баранова

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ИСТОЧНИК KP.RU