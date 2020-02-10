Волонтеры из Удмуртии спасли собаку из рук нерадивых хозяев
В Удмуртии волонтеры спасли собаку из рук нерадивых хозяев, которую обнаружили случайно. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказала, представитель АНО «Желтая бирка».
- Мы везли пристраивать щенка в Игринский район. Там мы обнаружили в неутепленной будке крайне тощего взрослого пса. Он весил всего лишь четыре килограмма, и это в годовалом возрасте! От недовеса у него не росли клыки и выпадала шерсть. Еще собаку держали в холодной будке на морозе, от чего у него на лапах было много обморожений, - поделилась волонтер Елена.
Прошло полтора месяца, щенка выходили, подлечили Фото: АНО "Желтая бирка"
Щенка, которого везли "хозяевам", естественно, не отдали, при этом волонтеры забрали в Ижевск Дезмонда (так назвали пса – Прим. ред.). Собаку выходили за полтора месяца.
- Мы его помыли, делали капельницы, кормили. За время лечения пес поправился на пять килограмм. У Дезмонда наконец-то выросли клыки, которые до этого не могли вырасти из-за недобора веса, - поделилась Елена.
Сейчас псу ищут новую семью, которая будет его любить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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