Волонтеры из Удмуртии спасли собаку из рук нерадивых хозяев

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:14:42+03:00

щенок, после того, как его забрали от нерадивых хозяев Фото: АНО "Желтая бирка"

При этом «хозяева» пытались завести еще одного щенка

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В Удмуртии волонтеры спасли собаку из рук нерадивых хозяев, которую обнаружили случайно. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказала, представитель АНО «Желтая бирка».

- Мы везли пристраивать щенка в Игринский район. Там мы обнаружили в неутепленной будке крайне тощего взрослого пса. Он весил всего лишь четыре килограмма, и это в годовалом возрасте! От недовеса у него не росли клыки и выпадала шерсть. Еще собаку держали в холодной будке на морозе, от чего у него на лапах было много обморожений, - поделилась волонтер Елена.

Прошло полтора месяца, щенка выходили, подлечили Фото: АНО "Желтая бирка"

Щенка, которого везли "хозяевам", естественно, не отдали, при этом волонтеры забрали в Ижевск Дезмонда (так назвали пса – Прим. ред.). Собаку выходили за полтора месяца.

- Мы его помыли, делали капельницы, кормили. За время лечения пес поправился на пять килограмм. У Дезмонда наконец-то выросли клыки, которые до этого не могли вырасти из-за недобора веса, - поделилась Елена.

Сейчас псу ищут новую семью, которая будет его любить.

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ИСТОЧНИК KP.RU