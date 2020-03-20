2020-03-20T12:27:11+03:00
Общество

Житель Удмуртии обвиняется в нарушении ПДД, повлекшего смерть двух человек

Погиб в том числе и ребенок обвиняемого
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Житель Воткинска обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим смерть двух человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 15 октября прошлого года на трассе «Ижевск-Воткинск» обвиняемый, превысив допустимую скорость, совершил обгон транспортных средств на участке дороги, где это было запрещено соответствующим дорожным знаком и разметкой. В результате этого произошло столкновение автомобиля под управлением обвиняемого с машиной со «встречки».

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок обвиняемого, а также водитель встречного автомобиля. Еще два пассажира, находившихся во встречном автомобиле, в том числе один ребенок, получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью, - уточняется в сообщении.

Житель Удмуртии обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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