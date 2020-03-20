Под видом снятия порчи у пенсионерки из Ижевска похитили 116 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T09:10:37+03:00

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У 73-летней жительницы Ижевска похитили 116 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что на остановке по ул.Ворошилова к пенсионерке подошла незнакомка, которая сообщила о том, что на женщину и ее дочь наложена порча, а также предложила провести ритуал очищения.

- В это время к ним подошла еще одна женщина и рассказала о том, что целительница помогла ей вернуть мужа, и посоветовала потерпевшей провести обряд, - сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Злоумышленницы попросили пенсионерку на следующий день принести шампунь, зубную пасту и все имеющиеся у нее деньги. При этом они запретили женщине рассказывать о ритуале родственникам и знакомым. Потерпевшая сняла накопления с банковского счета и принесла их для для проведения ритуала очищения. В назначенное время она вернулась за деньгами, но женщины не пришли.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) – пояснили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

Личности злоумышленниц устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU