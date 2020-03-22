В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов
Официальный ответ АО «Белкамнефть» по распространению в телеграм-каналах информации
«Информация, распространяемая в телеграм-каналах, о сокращении зарплат сотрудников и обязательных отпусках за свой счёт – ложь! В чьих интересах дискредитировать компанию и сеять панику среди населения и наших сотрудников именно сейчас – нам неизвестно. Надеемся, соответствующие органы обратят внимание и разберутся с данным фактом.
Добавим, на сегодняшний день 4 сотрудника компании находятся дома на карантине и получают зарплату в 100%-ном размере».
Информация предоставлена партнером
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»