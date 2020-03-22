2020-03-22T15:10:40+03:00
Общество

В Белкамнефти опровергли информацию из телеграм-каналов

Компания подготовила официальный ответ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Официальный ответ АО «Белкамнефть» по распространению в телеграм-каналах информации

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах, о сокращении зарплат сотрудников и обязательных отпусках за свой счёт – ложь! В чьих интересах дискредитировать компанию и сеять панику среди населения и наших сотрудников именно сейчас – нам неизвестно. Надеемся, соответствующие органы обратят внимание и разберутся с данным фактом.

Добавим, на сегодняшний день 4 сотрудника компании находятся дома на карантине и получают зарплату в 100%-ном размере».

Информация предоставлена партнером

ИСТОЧНИК KP.RU

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