Индивидуального предпринимателя из Удмуртии осудили за невыплату зарплаты

23 Март 2020 2020-03-23T14:13:48+03:00

Сумма задолженности составила более 60 тысяч рублей

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В Удмуртии осудили индивидуального предпринимателя, который не выплачивал зарплату шести работникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в период с апреля по сентябрь 2019 года предприниматель не выплачивала зарплату. Сумма долга составила 60 901,64 рублей, - сообщает пресс-служба.

В рамах расследования уголовного дела допрошены предприниматель, изучена документация. В результате принятых мер задолженность погашена.

С учетом того, что руководитель предприятия впервые совершила преступление небольшой тяжести и возместила ущерб, причиненный преступлением, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU