2020-03-24T08:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании

Город находится в режиме повышенной готовности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев рассказал, какие рекомендации были направлены в «управляйки». Об этом он написал на странице во «ВКонтакте».

- Провести профилактическую дезинфекцию в домах – в подъездах, тамбурах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках. В местах общего пользования необходимо мыть полы, подоконники, двери, стены. Пристальное внимание уделить обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц, кнопки домофона и регулярно проводить обработку мусоропроводов, - отметил Олег Николаевич.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Напомним, во время эфира радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) Олег Николаевич сообщил, что коронавирус не помешает службам Ижевска благоустраивать город (подробнее).

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU

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