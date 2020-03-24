Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании
Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев рассказал, какие рекомендации были направлены в «управляйки». Об этом он написал на странице во «ВКонтакте».
- Провести профилактическую дезинфекцию в домах – в подъездах, тамбурах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках. В местах общего пользования необходимо мыть полы, подоконники, двери, стены. Пристальное внимание уделить обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц, кнопки домофона и регулярно проводить обработку мусоропроводов, - отметил Олег Николаевич.
Фото: Олег Бекмеметьев
Напомним, во время эфира радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) Олег Николаевич сообщил, что коронавирус не помешает службам Ижевска благоустраивать город (подробнее).
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 23 марта.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту
ИСТОЧНИК KP.RU
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