За 2019 год 12 тысяч жителей Удмуртии оплатили штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения

24 Март 2020 2020-03-24T17:14:53+03:00

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В Удмуртии за 2019 год за появление в общественных местах в состоянии опьянения полицейскими было привлечено к административной ответственности почти 12 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- За год было рассмотрено почти 26 900 дел об административных правонарушениях. За которые было назначено штрафов на сумму более 14,5 млн рублей. За появление в общественном месте в состоянии опьянения было оштрафовано на сумму свыше 6 млн рублей более 12 тысяч человек. Кроме того, полицейскими выявлено 875 фактов курения в общественных местах. Нарушители оштрафованы почти на 472 000 рублей, - сообщает пресс-служба.

При этом, если штраф не был оплачен в установленный срок, нарушителю выписывается новый штраф, в два раза выше. Также нарушителю может быть назначен административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Всего в прошлом году за неуплату административного штрафа к административной ответственности было привлечено более 3208 правонарушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU