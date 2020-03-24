Пятерых пострадавших при пожаре в Удмуртии выписали из больницы

24 Март 2020 2020-03-24T16:00:57+03:00

Еще трое остаются на лечении

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Пятерых пострадавших при пожаре в поселке Игра (Удмуртия) выписали из 1 Республиканской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Еще трое остаются на лечении. Состояние у двоих пациентов удовлетворительное, у одного - средней степени тяжести. Дети все выписаны, - сообщил министр здравоохранения Георгий Щербак.

Напомним, пожар произошел утром 8 марта. В результате происшествия три человека погибли, восемь человек были доставлены в больницу, еще двое были в тяжелом состоянии.

Ранее трех пострадавших при пожаре в Игре выписали из больницы. Сколько еще человек остаются под присмотром медиков и какую работу ведут власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU