2020-03-24T17:17:29+03:00
Общество

В Ижевске стартовали продажи в третьем доме ЖК «Тишинские высоты» в Ижевске

Рассказываем, что ждет новоселов одного из самых уютных жилых комплексов города
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Особенность дома – лоджии, которые включены в тепловой контур дома и отделены от комнат панорамными стеклянными перегородками.Особенность дома – лоджии, которые включены в тепловой контур дома и отделены от комнат панорамными стеклянными перегородками.
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23 марта «АСПЭК-Домстрой» объявил старт продаж в третьем доме жилого комплекса «Тишинские высоты». Квартиры уже доступны для бронирования, а специалисты компании готовы ответить на все вопросы будущих покупателей, в том числе онлайн, и помочь с заключением договора.

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В строительстве третьего дома жилого комплекса используются лучшие наработки предыдущих проектов компании, касающиеся внешнего вида объекта, выбора материалов, планировочных решений. Изменения коснулись планировок: в отличие от «Тишинских высот - 2», в новом доме появятся трехкомнатные квартиры. Вход с земли, колясочная площадью 35 м², уютная зона ожидания и панорамное остекление - будущих жильцов ждет много приятных сюрпризов.

Для отделки используются качественные материалы в нейтральной гамме - например, ламинат цвета «беленый дуб» на полу и флизелиновые обои под окрашивание. Межкомнатные двери - царговые, со стеклянными вставками, входные - надежные металлические.

«Тишинские высоты» расположены в одной из самых высоких точек района, по соседству с зеленой зоной. В шаговой доступности - две школы и гимназия, семь детских садов, детская и взрослая поликлиники, ТРК «Петровский» и «ТИШИНО парк».

Кроме того, во дворе появится сразу несколько площадок для отдыха и игр, в том числе смотровые площадки, футбольное поле, уникальная детская площадка, аналогов которой в Ижевске пока нет.

Игровые площадки в «Тишинских высотах» создаются по авторским проектам и рассчитаны на детей разных возрастов.

Игровые площадки в «Тишинских высотах» создаются по авторским проектам и рассчитаны на детей разных возрастов.

В каждой квартире будет установлена система «Умный дом», управлять которой можно со смартфона. Проект также предусматривает установку камер видеонаблюдения в холлах и на придомовой территории для безопасности жильцов.

Подробнее о «Тишинских высотах - 3» и других проектах компании «АСПЭК-Домстрой» вы можете узнать на сайте компании, по телефону 655-005 или в офисах продаж и обслуживания по адресам ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора П. П. Берша, 43.

Застройщик ООО «АСПЭК-Домстрой», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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