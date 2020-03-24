2020-03-24T17:33:20+03:00
Происшествия

55-летнего жителя Удмуртии осудили за совершение насильственных действий в отношении 11-летней девочки

Мужчину признали виновным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии осудили 55-летнего местного жителя, который обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в начале июля 2019 года 11-летняя девочка приехала в гости к семье знакомых в Глазов. Дождавшись, когда супруга уйдет на работу, обвиняемый совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении ребенка, - сообщает пресс-служба.

О преступлении стало известно полиции от акушера-гинеколога, куда обратилась мама потерпевшей, после рассказа дочери.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Также был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей на сумму 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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