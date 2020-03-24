К весне готовы:

Весна пришла раньше, и сугробы на улицах Ижевска тают буквально на глазах. Будут ли мыть улицы, освободившиеся от снега, когда город начнут обрабатывать от клещей и обновлять разметку? Разбиралась «Комсомолка».

От крыс и клещей

Город на месяц раньше обработают от клещейФото: Архив «КП» в Ижевске

Клещи проснулись еще в начале марта. Так что обрабатывать городские парки начнут на месяц раньше. Как сообщили в пиар-службе «Парков Ижевска», работы по парку Кирова пройдут до конца апреля. Повторная обработка состоится в конце мая - начале июня. Для сравнения, в прошлом году первого клеща обнаружили 30 марта, а обработка началась в конце мая.

Также от клещей будут обрабатывать город. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+) заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Мы сделаем две обработки от клещей: первую до 1 мая планируем, в июле-августе сделаем еще одну. Что касается обработки от крыс, проведем ее также до 1 мая и в сентябре, - прокомментировал глава города.

Борьба с пылью

Фото: архив КП

Ижевчане жалуются, что в воздух уже поднялась пыль, и задаются вопросом - планируется ли мыть улицы.

- Как только установится «плюс», можем начинать мыть водой. Если мы перейдем на средство, которое обеспечивает противопылевую защиту, будем использовать его. По шампуню окончательного решения пока нет, но средства на него заложены, - сказал «Комсомолке» глава города.

Что с разметкой?

Разметку наносят по ночамФото: Архив КП

Дорожную разметку планируют нанести перед майскими праздниками.

- Разметка наносится по ночам, когда температура асфальта достигает +15 градусов. Гипотетически в теплую весну возможно нанести ее раньше срока. Но задача - нанести качественно, поэтому будем выдерживать температурный режим, - рассказал «Комсомолке» глава города.

Предполагается частично использовать пластиковую разметку.

Когда высаживать растения на огороде?

Торопиться с работами на огороде не стоитФото: Архив КП

Специалисты утверждают - даже если снег уже сошел, не нужно торопиться вывозить саженцы на участки. Работы на огороде нужно начинать, когда температура воздуха установится на уровне как минимум +15 градусов.

Когда принимать средства от аллергии?

Фото: Pixabay

А вот аллергикам самое время посоветоваться с врачами и при необходимости начать принимать препараты. Опасаться нужно не только пылевых бурь, но и цветущих растений.

- Самыми сильными аллергенами являются растения из семейства березовых. К ним относится ольха, и она уже «пылит», - говорит Дмитрий Адаховский, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ.

Как ранняя весна повлияла на ижевчан?

Опрос проводился 20 марта в группе «ВКонтакте». В нем поучаствовали 218 человекФото: Анастасия Захарова

Какой будет весна?

По данным сервиса «Яндекс. Погода» апрель будет дождливым. В начале месяца температура воздуха составит +1…+5 градусов, но под конец апреля поднимется до +12.

В мае будет солнечно, но временами дождливо. Температура воздуха составит +13 градусов днем. В конце месяца столбик термометра поднимется до +20.

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