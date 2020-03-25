2020-03-25T08:25:52+03:00
Общество

В школе №68 Ижевска заканчивают «Большой ремонт»

Подрядчиков на следующий год еще не выбрали
Дмитрий Бикин
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В ижевской школе №68 заканчивается «Большой ремонт». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Основную часть работ планируют завершить до 12 апреля.

- Здание построено в 1968 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. Работа запланирована по трем направлениям - замена плоской наплавляемой кровли, металлической скатной кровли и оконных блоков. Сейчас наши ребята учатся дистанционно до 12 апреля, до этого времени завершатся основные ремонтные работы, которые проводятся в течение учебного года, а 1 сентября, уверен, они придут в красивую, обновленную школу, - рассказал директор школы Евгений Шляпкин.

Сейчас в школе заменили 50 окон (из 205) и отремонтировали 950 кв. м крыши. Напомним, что в 2019 году в рамках программы отремонтировали крыши в семи зданиях шести школ, 32 детских садах, театре «Молодой человек» и библиотеке им. Н. Крупской, сделали капитальный ремонт в школе-интернате №13 и закончили первый этап реконструкции Школы юных летчиков. Подрядчика для ремонта в этом году выберут до начала лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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