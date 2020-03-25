2020-03-25T07:16:40+03:00
Происшествия

12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Удмуртии

Он двигался в велоколонне
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
Изменить размер текста:

Автомобиль наехал на 12-летнего мальчика, который ехал в велоколонне. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии. ДТП произошло на 14 километре дороги «Ижевск – Аэропорт». Велоколонна двигалась в попутном направлении с автомобилем.

В результате наезда ребенок получил травмы. Сейчас специалисты уточняют все детали произошедшего.

Напомним, 23 марта в Ижевске столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП также пострадали люди.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчина едва не погиб, провалившись под лед в Удмуртии

5-летняя девочка оказалась заблокирована в комнате общежития в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Удмуртии
Мужчина едва не погиб, провалившись под лед в Удмуртии
Первого клеща в этом сезоне сняли с человека в Ижевске
Крестный ход против вируса и штрафы на нарушение режима изоляции: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 24 марта
Топ-5 поправок к Конституции по мнению жителей
Ижевчанин выиграл более 11 млн рублей в лотерею
55-летнего жителя Удмуртии осудили за совершение насильственных действий в отношении 11-летней девочки
В Ижевске стартовали продажи в третьем доме ЖК «Тишинские высоты» в Ижевске
За 2019 год 12 тысяч жителей Удмуртии оплатили штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения
Пятерых пострадавших при пожаре в Удмуртии выписали из больницы
Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?
Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве на почве ревности
В 2020 году парковые зоны Ижевска будут два раза обрабатывать от клещей