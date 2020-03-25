12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Удмуртии

25 Март 2020 2020-03-25T07:16:40+03:00

Он двигался в велоколонне

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Автомобиль наехал на 12-летнего мальчика, который ехал в велоколонне. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии. ДТП произошло на 14 километре дороги «Ижевск – Аэропорт». Велоколонна двигалась в попутном направлении с автомобилем.

В результате наезда ребенок получил травмы. Сейчас специалисты уточняют все детали произошедшего.

Напомним, 23 марта в Ижевске столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП также пострадали люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU