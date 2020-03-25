Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия
Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов сложил свои полномочия. Об этом стало известно на сессии Госсовета 25 марта.
- Как вы знаете, я написал заявление о сложении полномочий, прошу вас поддержать мое решение, - отметил спикер.
Постановление о досрочном прекращении работы председателя Госсовета принято депутатами - 48 проголосовали за, против - 2.
- Для Удмуртии вы легендарный человек, я убежден, что мы продолжим взаимодействовать. Хочу вручить благодарность за работу Алексею Михайловичу, - отметил глава Удмуртии.
Ранее глава Удмуртии после озвучивания решения попросил Алексея Михайловича провести юбилейную сессию госсовета (подробнее).
СПРАВКА «КП»
Прасолов Алексей Михайлович родился 6 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна, специальность – промышленное и гражданское строительство. Академик Удмуртского отделения Российской инженерной академии.
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртии второго, третьего, четвёртого и пятого созывов, Сарапульского городского Совета народных депутатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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