2020-03-25T11:40:57+03:00
Политика

Председатель Госсовета Удмуртии сложил полномочия

О своем решении уйти Алексей Прасолов сообщил 16 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов сложил свои полномочия. Об этом стало известно на сессии Госсовета 25 марта.

- Как вы знаете, я написал заявление о сложении полномочий, прошу вас поддержать мое решение, - отметил спикер.

Постановление о досрочном прекращении работы председателя Госсовета принято депутатами - 48 проголосовали за, против - 2.

- Для Удмуртии вы легендарный человек, я убежден, что мы продолжим взаимодействовать. Хочу вручить благодарность за работу Алексею Михайловичу, - отметил глава Удмуртии.

Ранее глава Удмуртии после озвучивания решения попросил Алексея Михайловича провести юбилейную сессию госсовета (подробнее).

СПРАВКА «КП»

Прасолов Алексей Михайлович родился 6 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна, специальность – промышленное и гражданское строительство. Академик Удмуртского отделения Российской инженерной академии.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртии второго, третьего, четвёртого и пятого созывов, Сарапульского городского Совета народных депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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