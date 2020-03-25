«Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году
25 марта в госсовете Удмуртии глава региона Александр Бречалов выступил с докладом об итогах работы в 2019 году. Руководитель коснулся также темы строительства школ в республике.
- По результатам анализа многочисленных обращений граждан я принял решение - в 2020 г. мы начинаем строительство не одной новой школы, как планировали, а четырех новых школ, три из которых мы начнем строить, не дожидаясь подтверждения федерального финансирования. Это такие населенные пункты: г. Ижевск, д. Б. Волково, с. Селты и д. Пычанки, - отметил Александр Владимирович.
Также по словам Александра Бречалова, в 2019 году завершилось строительство двух школ в с. Постол Завьяловского района и в Ижевске по ул. Леваневского.
- В 2020 году в части строительства объектов разработана четкая система принятия незамедлительных решений при отклонении работ. Внедряется механизм дополнительного контроля и система обязательного недельного мониторинга соответствия строительства утвержденному графику, - рассказал руководитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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