2020-03-25T15:41:03+03:00
Общество

«Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году

В прошлом году было построено две школы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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25 марта в госсовете Удмуртии глава региона Александр Бречалов выступил с докладом об итогах работы в 2019 году. Руководитель коснулся также темы строительства школ в республике.

- По результатам анализа многочисленных обращений граждан я принял решение - в 2020 г. мы начинаем строительство не одной новой школы, как планировали, а четырех новых школ, три из которых мы начнем строить, не дожидаясь подтверждения федерального финансирования. Это такие населенные пункты: г. Ижевск, д. Б. Волково, с. Селты и д. Пычанки, - отметил Александр Владимирович.

Также по словам Александра Бречалова, в 2019 году завершилось строительство двух школ в с. Постол Завьяловского района и в Ижевске по ул. Леваневского.

- В 2020 году в части строительства объектов разработана четкая система принятия незамедлительных решений при отклонении работ. Внедряется механизм дополнительного контроля и система обязательного недельного мониторинга соответствия строительства утвержденному графику, - рассказал руководитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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