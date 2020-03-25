2020-03-25T17:27:31+03:00
Общество

Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство

На радио КП-Ижевск продолжается проект «Открытая власть»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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25 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) прокурор Октябрьского района столицы Удмуртии Михаил Черниев ответил на вопросы жителей.

Также представитель прокуратуры района рассказал, какое наказание грозит тем, кто распространяет фейковые новости про коронавирус.

Прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев рассказал об ответственности за фейки про коронавирус и кого наказали за взятки и нарушение антикоррупционных законов?

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- Ситуация непростая и в ней необходимо четко понимать, что есть ответственность в том числе за умышленное распространение недостоверной информации. Наказание предусматривает наложение административного штрафа от 30 до 100 тысяч рублей. Дела могут рассматривать в судах, - рассказал прокурор.

Михаил Черниев еще рассказал о том, какие чиновники нарушили антикоррупционное законодательство и какое наказание они понесли.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев на радио "КП-Ижевск".Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU

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