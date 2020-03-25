25 Март 2020 2020-03-25T16:51:58+03:00

Работать будут транспорт и органы власти

Изменить размер текста: A A

В обращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

- Следующая неделя будет нерабочей. Транспорт и органы власти будут работать. Ее оплатят. Это делается, чтобы не допустить распространение коронавируса, - отметил президент.

Напомним, в Удмуртии два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекции (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вот это да! В Удмуртии обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прилете в республику.

- Какие поезда отменят из Ижевска из-за коронавируса и что делать с купленными билетами.

- В госсовете Удмуртии в целях предотвращения распространения коронавируса измеряют температуру депутатам и журналистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/768716" frameborder="0"></iframe> «Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU