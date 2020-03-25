2020-03-25T16:51:58+03:00
Коронавирус Covid-19

«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Работать будут транспорт и органы власти
Дарья ПОРСЕВА
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В обращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

- Следующая неделя будет нерабочей. Транспорт и органы власти будут работать. Ее оплатят. Это делается, чтобы не допустить распространение коронавируса, - отметил президент.

Напомним, в Удмуртии два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекции (подробнее).

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«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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