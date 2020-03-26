2020-03-26T14:47:03+03:00
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Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?

И как правильно должна быть организована «удаленка»
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил о том, что с 28 марта по 5 апреля россияне уйдут на выходные с сохранением заработной платы.

Как пояснила замруководителя госинспекции по труду Удмуртии Инна Дресвянникова, понимать следует буквально: работники тех структур, которые не входят в названный президентом список, не будут работать, но получат зарплату в полном объеме. В табеле работодатели отметят выходной.

Если же сотрудников выводят на работу по производственной необходимости, то трудовой кодекс подразумевает за такие дни двойную оплату.

- Ситуация новая не только для работников и работодателей, но и для государственных органов, - отметила Инна Дресвянникова. - Но у нас есть нормы трудового законодательства, которые говорят о том, что если работодатель выводит работника в выходные дни, то оплата работодателем должна производится в увеличенном размере.

Также специалист подробнее разъяснил, как организации правильно перейти на удаленную работу сотрудников:

- Чтобы перевести работника на «удаленку», работодатель должен сам определить наличие возможностей для такой работы и взаимодействия со своими работниками, - говорит Инна Дресвянникова. – Он должен определить категорию работников, которые будут работать удаленно, график и способы обмена информацией. Затем работодатель издает приказ либо распоряжение о переводе и знакомит с этим приказом сотрудников.

Кроме того, при переходе на «удаленку» с работником заключается допсоглашение к трудовому договору, где будет прописано, на какой период вводится удаленная работа, и ее условия.

При этом работодатель не имеет права требовать у сотрудников написать заявление на отпуск за свой счет. Такое решение может принять только сам работник. Уволить в этот период могут, но только если на то имеются законные основания, прописанные в трудовом кодексе, а не потому что работник захотел воспользоваться законным выходным.

Как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права?.Все больше работодателей принимают решение уводить работников на удаленную работу. Какие в этой ситуации есть права как у работников, так и у работодателей? Как организовать эффективную и при этом безопасную работу? На какие выплаты может рассчитывать работник? Эти вопросы вы можете задать участникам прямой линии Инна Витальевна Дресвянникова, заместитель руководителя государственной инспекции по труду УР Станислав Валерьевич Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии Астхик Абовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям

По всем вопросам организации труда в государственной инспекции по труду работает горячая линия: 63-63-08. Получить консультацию можно в понедельник, вторник и четверг с 09:00 до 17:00. Также обращение или вопрос можно оставить на сайте онлайниспекция.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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