2020-03-26T16:10:26+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии незаконно вывел почти 2 млн рублей

Деньги он переводил на основании поддельных документов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии местного жителя осудят за незаконный оборот денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- С февраля 2015 года по январь 2017 года предприниматель уклонялся от уплаты налогов с целью обналичивания и вывода денег из финансового сектора. Мужчина поручал своему бухгалтеру готовить и отправлять в банк платежные поручения о переводе денег на счета сторонних организаций, по несуществующим основаниям и отсутствующим взаимоотношениям с компаниями, - сообщает пресс-служба.

На основании поддельных распоряжений мужчина вывел свыше 1,9 млн рублей. Обвиняемого будут судить по 10 преступлениям предусмотренным статьей «неправомерный оборот средств платежей». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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