Ветеринар прокомментировал случай с найденной в Ижевске головой козы
Несколько дней назад на улице Авангардной ижевчане сделали неприятную находку: возле пешеходной зоны лежала голова козы. Помочь разобраться в случившемся мы попросили ветеринаров.
- В городе Ижевске мелкий рогатый скот содержится, но граждане из домов, расположенных вблизи улицы Авангардной, для официальной регистрации животных в ветеринарную службу не обращались, - сообщила эпизоотолог Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных Оксана Коробейникова. - Город Ижевск в настоящее время благополучен по таким опасным заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез и другие, но в данный момент сложно делать вывод, откуда появилась именно эта находка и какую опасность она могла представлять.
Фото: предоставлено очевидцами
Также специалист пояснил, что утилизацией трупов животных, обнаруженных на городских улицах, занимается собственник земельного участка. На муниципальных территориях этим занимается служба благоустройства и дорожного хозяйства, а на придомовой территории – управляющая компания или собственник жилья.
- Трупы безнадзорных животных должны утилизироваться согласно действующему ветеринарному законодательству в специализированной организации по договору с управляющей компанией – обычно путем кремации, - говорит Оксана Коробейникова. - Выбрасывать их в мусорные контейнеры или хоронить в земле запрещается. Что касается домашних питомцев, то специализированных мест захоронения для них в Удмуртии в данный момент нет. Ижевская городская станции по борьбе с болезнями животных принимает трупы домашних животных для последующей утилизации. Эта услуга является платной. К сожалению, на сегодняшний день прах животного владельцу мы не выдаем, но такая услуга находится на стадии согласования и, возможно, в скором времени появится в нашей организации.
Кстати!
Жители, заметившие мертвое животное, могут обратиться в диспетчерскую службу Ижевска по телефону 072 с городского телефона - 072, или с мобильного - 998-072.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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