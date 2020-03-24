«Это типичное жертвоприношение»: очевидцы обнаружили голову черного козла в Ижевске

24 Март 2020 2020-03-24T11:16:19+03:00

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23 марта очевидцы поделились с редакцией «Комсомолки» жуткими фотографиями головы животного, которая лежала на парапете тротуара. Мы решили разобраться, что это за животное и стоит ли беспокоиться.

- Судя по размерам, форме рогов и окрасу, это может быть карликовая камерунская коза, - предположил специалист-зоолог. - Возможно, голову откуда-то принесли собаки, но на парапет положили явно не они - похоже на чью-то злую шутку.

По словам ижевской ведуньи, финалиста 14-й Международной битвы экстрасенсов Ирины Богдановой, это похоже на жертвоприношение.

- Неподалеку находится Козий парк — в древности там располагалось удмуртское капище, ритуал могли повести там, а потом кто-то принес голову в людное место. Либо кому-нибудь нужен был откуп, и не знали, куда положить. К сожалению, люди часто читают о ритуалах в Интернете и пытаются их делать самостоятельно, не зная правил. Это очень опасно. Что касается самой жертвы, то мясо не бывает позитивным - особенно, если коза была черная. Это может быть откуп за болезнь или порчу: чтобы наслать или, наоборот, избавить. Могли и от коронавируса попытаться откупиться - люди-то боятся, - рассказала Ирина Богданова.

Вблизи места, где была обнаружена страшная находка, находится частный сектор, возможно, животное оттуда. Мы уточняем информацию у ветеринарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU