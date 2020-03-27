Молодые люди из Удмуртии несколько раз обокрали местного предпринимателя

27 Март 2020 2020-03-27T08:46:35+03:00

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Трое жителей Ветринского района Удмуртии 2001 и 2003 года рождения были задержаны по подозрению в серии краж из дома руководителя предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Росси по Удмуртии.

Как было установлено, один из злоумышленников ранее бывал в доме потерпевшего – заходил в гости к его сыну, с которым был знаком. Пользуясь этим, молодой человек в период с февраля 2019 года по январь 2020 года неоднократно проникал в дом предпринимателя через подвальное помещение и похищал деньги. Это происходило как в ночное, так и в дневное время. Несколько раз он совершал кражи в компании друзей.

В общей сложности злоумышленники похитили более 120 000 рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело, если вина будет доказана, молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU