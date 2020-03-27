Кафе и рестораны в Удмуртии закроют на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T10:39:13+03:00

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей

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Кафе и рестораны Удмуртии будут закрыты с 28 марта по 5 апреля в связи с профилактикой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с журналистами.

- Вчера к вечеру мы все-таки решили приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания (кафе, рестораны) за исключением дистанционной торговли, то есть доставка еды она может иметь место, - отметил глава республики.

Также глава рассказал, какие организации не будут работать.

- Мы закрываем все, кроме медучреждений, в том числе частных, никаких увеселительных мероприятий, в дальнейшем мы порог опустим до 50 человек, было 500, думали опустить до 100, - также отметил Александр Бречалов.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом объявил нерабочую неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU