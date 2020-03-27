2020-03-27T09:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии

Как оказалось, это родственники первых заболевших
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В Удмуртии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в соцсетях.

- В республике выявлены два новых случая зараженных инфекцией - это родственники первых заболевших. Все контактные лица проверены - результаты отрицательные, - отметил глава.

Также Александр Владимирович написал, что в скором времени появится дополнительная информация об ограничительных мерах с 28 марта по 5 апреля.

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Глава Удмуртии о новых заразившихся коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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