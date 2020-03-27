Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки

27 Март 2020 2020-03-27T10:57:42+03:00

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64-летняя ижевчанка обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Для уточнения информации звонивший попросил назвать данные карты. Женщина назвала, таким образом открыла доступ к «личному кабинету». Позже злоумышленник рассказал, что от имени женщины был оформлен кредит на сумму более 500 тысяч рублей и эти деньги пытаются похитить, - сообщает пресс-служба.

Для предотвращения транзакции женщине нужно было снять их со счета и перевести на «безопасный» счет. Что потерпевшая и сделала, совершив около 40 операций с помощью банкомата. От настоящих сотрудников банка она узнала, что ее обманули.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU