2020-03-27T10:57:42+03:00
Происшествия

Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

64-летняя ижевчанка обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Для уточнения информации звонивший попросил назвать данные карты. Женщина назвала, таким образом открыла доступ к «личному кабинету». Позже злоумышленник рассказал, что от имени женщины был оформлен кредит на сумму более 500 тысяч рублей и эти деньги пытаются похитить, - сообщает пресс-служба.

Для предотвращения транзакции женщине нужно было снять их со счета и перевести на «безопасный» счет. Что потерпевшая и сделала, совершив около 40 операций с помощью банкомата. От настоящих сотрудников банка она узнала, что ее обманули.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Нерабочая неделя из-за вспышки коронавируса в Удмуртии: как она будет оплачиваться?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Глава Удмуртии рассказал о результатах анализов на коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора по Удмуртии: «Не все желающие смогут обследоваться на коронавирус»
Жителя Удмуртии осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду
Как будут работать детские сады Удмуртии во время каникул из-за коронавируса?
В подвале одного из домов в Удмуртии нашли тело мужчины
Как будет работать Госавтоинспекция Удмуртии в нерабочую неделю
Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки
Нерабочая неделя из-за вспышки коронавируса в Удмуртии: как она будет оплачиваться?
Кафе и рестораны в Удмуртии закроют на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса
25-летнего ижевчанина осудят за мошенничество в Екатеринбурге
Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии
Молодые люди из Удмуртии несколько раз обокрали местного предпринимателя
Ветеринар прокомментировал случай с найденной в Ижевске головой козы
Хоккеисты «Ижстали» устроили флешмоб, посвященный гигиене рук
Мошенники под видом продавцов медицинских масок появились в Удмуртии
Приостановление деятельности кинотеатров и права работников на «удаленке»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 26 марта
Глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса
Жители Удмуртии покупают SIM-карты онлайн и с доставкой на дом
В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске отремонтируют 28 дворов
Сертификат в магазин детских товаров могут выиграть ижевчане
33-летний житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в отношении 73 ижевчан
Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?
Житель Удмуртии незаконно вывел почти 2 млн рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки
По информации Минздрава Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом в республике нет
Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД