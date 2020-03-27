Нерабочая неделя из-за вспышки коронавируса в Удмуртии: как она будет оплачиваться?

27 Март 2020 2020-03-27T10:28:04+03:00

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Дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 25 марта при обращении к россиянам.

О том, как будет оплачиваться этот период, если жители все таки выйдут на работу, «Комсомолке» рассказали в трудовой инспекции Удмуртии.

- В соответствии с указом президента от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, - сообщили в ведомстве.

При этом нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. В случае, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

При этом наличие в месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Тем работникам, которые получают сдельную зарплату, в нерабочие дни выплачиваются деньги в соответствии с нормативным актом работодателя.

Напомним, ранее глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU