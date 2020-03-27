2020-03-27T16:30:45+03:00
Общество

ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия

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ВТБ первым из банков выступил с инициативой продолжить обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия. Мы понимаем, насколько важно сейчас для клиентов минимизировать свои визиты в общественные пространства, в том числе – банковские отделения. Заботясь о безопасности владельцев карт, ВТБ активно прорабатывает механизм, который позволит клиентам продолжить полноценное использование своих карт даже с истекшим сроком действия. На данный момент речь идет об отсрочке на месяц, с возможностью продления данного срока в зависимости от развития ситуации. Детали проекта будут озвучены банком позднее. ВТБ также планирует продлить срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны клиентами, но не были своевременно получены.

Напоминаем о возможности дистанционного оформления карт в ВТБ Онлайн. Цифровая дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно в системе «ВТБ-Онлайн» и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. Клиенты могут посмотреть реквизиты цифровой карты в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек ApplePay* или GooglePay* для платежей в магазинах с помощью смартфона.

*ЭплПей, ГуглПей

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015

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ИСТОЧНИК KP.RU

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