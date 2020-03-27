В Удмуртии при содействии «Ростелекома» создан контакт-центр по вопросам о коронавирусе

27 Март 2020 2020-03-27T17:12:10+03:00

Жители могут сообщить о прибытии из зарубежных поездок или получить консультацию

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«Ростелеком» совместно с министерством здравоохранения Удмуртской Республики организовал бесплатную горячую линию по вопросам, связанным с эпидемией коронавируса. Контакт-центр на базе «Виртуальной АТС» оператора заработал 26 марта.

Жители региона могут сообщить о прибытии из зарубежных поездок или узнать, что нужно предпринять при обнаружении симптомов заболевания.

- Мы хотим объяснить, насколько важно сейчас соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям врачей, чтобы не подвергать риску себя и окружающих. “Ростелеком” организовал удобный и функциональный контакт-центр, при помощи которого можно переадресовывать звонки напрямую в министерство здравоохранения, в страховые компании или волонтерские организации. Волонтеры помогают пожилым людям с покупкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, - отметил Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртской Республики.

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В контакт-центре работают 10 студентов старших курсов Ижевской государственной медицинской академии. Они принимают звонки от жителей республики и подробно отвечают на вопросы об инфекции. Заявки на оказание медицинской помощи при подозрении на коронавирус оперативно передаются специалистам здравоохранения.

- Мы понимаем, насколько важно своевременно информировать граждан о распространении инфекции. Компания в короткие сроки организовала техническую поддержку для бесперебойной работы контакт-центра. “Ростелеком’’ готов и впредь оказывать помощь региональному министерству здравоохранения, - рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

К «Виртуальной АТС» легко подключить неограниченное количество дополнительных номеров. Министерство здравоохранения может создавать собственное голосовое меню и прослушивать запись разговоров граждан со специалистами, чтобы выяснить, что чаще всего беспокоит жителей, и оценить компетентность сотрудников.

Все желающие могут получить консультацию по бесплатному региональному номеру 8-800-100-24-47. Горячая линия работает круглосуточно. Сроки ее работы будут зависеть от развития ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU