2020-03-29T08:19:39+03:00
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Глава Ижевска сообщил о рейде по рынкам и ярмаркам

Распоряжение о приостановке деятельности ярмарок закреплено документально
Людмила Куликова
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Фото: https://vk.com/olegbekmemetevФото: https://vk.com/olegbekmemetev
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о рейдах, проведенных накануне в городе. Такие меры связаны с решением главы Удмуртии приостановить работу рынков и ярмарок.

При этом Олег Бекмеметьев отметил некоторые нарушения, обнаруженные в ходе рейдов.

- Так, на одном из рынков функционировала детская комната, на Северном рынке велась торговля одеждой и обувью, - сообщает глава города.

Несанкционированная торговля также подверглась испытанию на прочность.

- Специалисты Администрации Октябрьского района провели разъяснения с горожанами, торгующими у магазина «Океан». Сотрудники Администрации Устиновского района пресекли незаконную торговлю в районе ТЦ «Гранат», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава города.

Отметим, накануне Александр Бречалов подписал распоряжение о запрете деятельности рынков и ярмарок.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса

Глава Удмуртии поручил полиции и минпромторгу разобраться почему работают ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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