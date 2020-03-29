Глава Ижевска сообщил о рейде по рынкам и ярмаркам
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о рейдах, проведенных накануне в городе. Такие меры связаны с решением главы Удмуртии приостановить работу рынков и ярмарок.
При этом Олег Бекмеметьев отметил некоторые нарушения, обнаруженные в ходе рейдов.
- Так, на одном из рынков функционировала детская комната, на Северном рынке велась торговля одеждой и обувью, - сообщает глава города.
Несанкционированная торговля также подверглась испытанию на прочность.
- Специалисты Администрации Октябрьского района провели разъяснения с горожанами, торгующими у магазина «Океан». Сотрудники Администрации Устиновского района пресекли незаконную торговлю в районе ТЦ «Гранат», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава города.
Отметим, накануне Александр Бречалов подписал распоряжение о запрете деятельности рынков и ярмарок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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