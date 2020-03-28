«Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в ранее опубликованное распоряжение по снижению риска распространения коронавируса. Дополнительное распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
- Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ярмарок и рынков, - говорится в документе.
28 марта Александр Владимирович заметил развернувшуюся ярмарку у ЛД «Ижсталь». В видеоборащении глава региона попросил полицию и минпроторг забраться в ситуации.
Ранее глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха (подробнее).
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Глава Удмуртии поручил полиции и минпромторгу разобраться почему работают ярмарки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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