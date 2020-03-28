«Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T17:13:56+03:00

Документ опубликован на сайте главы и правительства республики

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Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в ранее опубликованное распоряжение по снижению риска распространения коронавируса. Дополнительное распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

- Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ярмарок и рынков, - говорится в документе.

28 марта Александр Владимирович заметил развернувшуюся ярмарку у ЛД «Ижсталь». В видеоборащении глава региона попросил полицию и минпроторг забраться в ситуации.

Ранее глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха (подробнее).

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- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали сколько человек остаются под наблюдением на утро 28 марта и есть ли новые случаи заражения коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/769339" frameborder="0"></iframe> Глава Удмуртии поручил полиции и минпромторгу разобраться почему работают ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU