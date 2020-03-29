2020-03-29T09:16:33+03:00
Общество

Очевидцы: в Ижевске из окна выпала женщина

Детали трагедии уточняются
Людмила Куликова
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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В Ижевске из окна выпала женщина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она погибла. О трагедии сообщили в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

На фото видно, как под окнами многоэтажного жилого дома лежит женщина, с ног до головы укрытая специальной простыней. Поблизости с погибшей находятся автомобили скорой помощи, пожарная машина.

По сообщениям МВД России по Удмуртии, трагедия произошла утром 29 марта на улице Первомайской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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