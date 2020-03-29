Очевидцы: в Ижевске из окна выпала женщина

29 Март 2020 2020-03-29T09:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске из окна выпала женщина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она погибла. О трагедии сообщили в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

На фото видно, как под окнами многоэтажного жилого дома лежит женщина, с ног до головы укрытая специальной простыней. Поблизости с погибшей находятся автомобили скорой помощи, пожарная машина.

По сообщениям МВД России по Удмуртии, трагедия произошла утром 29 марта на улице Первомайской.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Руководителя центра занятости в Ижевске осудят за хищение более 15 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU