Очевидцы: в Ижевске из окна выпала женщина
В Ижевске из окна выпала женщина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она погибла. О трагедии сообщили в группе «ИГГС» «ВКонтакте».
На фото видно, как под окнами многоэтажного жилого дома лежит женщина, с ног до головы укрытая специальной простыней. Поблизости с погибшей находятся автомобили скорой помощи, пожарная машина.
По сообщениям МВД России по Удмуртии, трагедия произошла утром 29 марта на улице Первомайской.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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