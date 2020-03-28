Руководителя центра занятости в Ижевске осудят за хищение более 15 млн рублей

28 Март 2020 2020-03-28T15:36:08+03:00

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В Ижевске осудят руководителя центра занятости, которая обвиняется в хищении более 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что женщина организовала преступную группу в составе 6 человек и на протяжении нескольких лет похищала бюджетные деньги. Средства были предназначены для выплат пособий по безработице ижевчанам, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь преступной группе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU