Руководителя центра занятости в Ижевске осудят за хищение более 15 млн рублей
В Ижевске осудят руководителя центра занятости, которая обвиняется в хищении более 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что женщина организовала преступную группу в составе 6 человек и на протяжении нескольких лет похищала бюджетные деньги. Средства были предназначены для выплат пособий по безработице ижевчанам, - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело направлено в суд. Теперь преступной группе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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