2020-03-29T10:53:41+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии приостановил работу

Решение связано с объявлением выходной недели
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Зоопарк Удмуртии приостановил работу на срок с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Сообщается, что зоопарк принимает дополнительные меры защиты посетителей.

- мы принимаем дополнительные меры и делаем все возможное для защиты вашего здоровья и обеспечения вашей безопасности, - объясняет пресс-служба зоопарка.

Зоопарк Удмуртии приостанавливает работу согласно решению Правительства РФ и придерживаясь рекомендаций ВОЗ.

Соблюдайте рекомендованные меры предосторожности и будьте здоровы! Каждый обитатель нашего зоопарка с нетерпением будет ждать встречи с вами после выходных дней! – сообщается в группе ижевского зоопарка «Вконтакте»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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