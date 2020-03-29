Зоопарк Удмуртии приостановил работу
Зоопарк Удмуртии приостановил работу на срок с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Сообщается, что зоопарк принимает дополнительные меры защиты посетителей.
- мы принимаем дополнительные меры и делаем все возможное для защиты вашего здоровья и обеспечения вашей безопасности, - объясняет пресс-служба зоопарка.
Зоопарк Удмуртии приостанавливает работу согласно решению Правительства РФ и придерживаясь рекомендаций ВОЗ.
Соблюдайте рекомендованные меры предосторожности и будьте здоровы! Каждый обитатель нашего зоопарка с нетерпением будет ждать встречи с вами после выходных дней! – сообщается в группе ижевского зоопарка «Вконтакте»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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