2020-03-30T16:56:05+03:00
Общество

«Недобросовестная реклама»: ижевчане начали получать листовки с требованием поверки счетчиков

Разбираемся, нужна ли срочная поверка
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Ижевчане рассказывают, что начали получать извещения от «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства». На листовках призывы срочно провести поверку счетчиков. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

По информации управляющей компании ЖРП №8, это недобросовестная реклама и срочно делать поверку не надо.

- В последнее время участились случаи рассылки по почтовым ящикам жителей недостоверных уведомлений о необходимости срочного проведения поверки счетчиков воды в квартирах. Желающие получить заказы фирмы запутывают жителей, размещая в своих уведомлениях цитаты из федеральных законов, ставя печати, придумывая для своих контор названия, похожие на названия государственных органов жилищного контроля. Жители, поверившие таким уведомлениям, зря тратят деньги на преждевременную поверку счетчика, - сообщили в пресс-службе УК.

Узнать сроки поверки счетчика можно в паспорте на приборе, делать процедуру стоит только после уведомления от УК.

Кстати, по номеру, указанному в листовке, журналисту «Комсомолки» пояснили, что, если счетчик заменили недавно, то делать его поверку пока не требуется. После вопроса, сколько стоит замена и поверка счетчика, оператор бросил трубку.

В пресс-службе УМВД по городу Ижевску сообщили, что жалобы на мошенников не поступали.

- При получении информации о проведении подобных проверок позвоните старшему по дому либо в вашу управляющую компанию и уточните, действительно ли в настоящее время такая проверка проводится.

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- Синоптики говорят, что на прошлой неделе было побито сразу три температурных рекорда. Но какой бы хорошей ни была погода, лучше отсидеться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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