Три дня подряд в Удмуртии обновлялись температурные рекорды

30 Март 2020 2020-03-30T13:47:27+03:00

В понедельник 30 марта также ожидается обновление температурного рекорда

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В Удмуртии на прошлой неделе три дня подряд обновлялись температурные рекорды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

- Так, 27 марта в Ижевске температура поднялась до +9 градусов (предыдущий рекорд 1995 года +8,9 градусов), 28 марта - +9,6 градусов (в 1983 году - +9,5 градусов) и 29 марта - +10,8 градусов (в 1983 году - +10,2 градуса), - сообщает пресс-служба.

При этом, 30 марта в Ижевске ожидается очередной рекорд – прогнозируется +12…+14 градусов (в 1937 году - +11,3 градусов).

Какая погода ожидается на неделе, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU