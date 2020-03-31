31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для всех жителей

31 Март 2020 2020-03-31T15:27:46+03:00

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В Удмуртии ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Удмуртии, независимо от возраста. Граждане не должны покидать дома, кроме случаев: обращение за экстренной медпомощью, прямая угроза жизни и здоровью, поездки на работу, походы в магазин, в банк и салон связи, выгул домашних животных и вынос мусора, - отметил глава региона.

Особое внимание Александр Бречалов обратил на граждан в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин и граждан, имеющих хронические заболевания. Органам государственной и муниципальной власти он поручил обеспечить домашний режим самоизоляции с сохранением зарплаты.

Также глава Удмуртии рассказал, что с 1 апреля будет приостановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов, за исключением случаев поездки в больницу. При этом в видеообращении прозвучала просьба соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, за исключением поездок в такси.

Напомним, ранее глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU