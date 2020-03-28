Теперь официально: глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха

28 Март 2020 2020-03-28T09:14:07+03:00

Заведения не будут работать с 28 марта и до особого распоряжения

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Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о приостановлении деятельности объектов массового отдыха. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

- С 28 марта и до особого распоряжения приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, детских кружков и секций, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-клубов, спортобъектов, бань, саун, объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, - говорится в тексте документа.

А также запрещается проведение досуговых, зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных массовых мероприятий, и оказание таких услуг в парках, ТРЦ, на аттракционах. Вводится запрет на курение кальяна в заведениях общепита и общественных местах.

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания приостанавливают работу с 28 марта по 5 апреля. Остаются работать столовые и буфеты, работающие для сотрудников организаций.

Как будут работать крупные торговые центы?

- ТРК «Петровский»: работают только аптека и продуктовый супермаркет «Гастроном», с 09:00 до 22:00, открыт только центральный вход главного корпуса.

- ТЦ «КИТ»: работает только аптека и магазин «Магнит», открыт только центральный вход (напротив ТЦ «Радуга»).

- ТРЦ «Сигма», включая кинотеатр «Империя грез», закрыты.

А еще

С 28 марта по 1 июня приостановлено бронирование путевок в санатории, пансионаты и детские лагеря. Также приостановлен прием и размещение людей в оздоровительные учреждения за исключением лиц, которые находятся в служебных командировках.

Что с транспортом?

Все маршруты ИПОПАТ будут работать по расписанию воскресного дня. Автобусы №№26, 31, 34, 73, 79, которые ездят по будням, в указанный период не будут выходить на линию. В случае необходимости будут вноситься изменения на последующие дни недели.

Официально

На 27 марта в Удмуртии зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. С 18 марта в республике введен режим повышенной готовности.

Глава Удмуртии о мерах безопасности во время коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU