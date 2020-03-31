2020-03-31T17:06:35+03:00
Общество

#домавозможно: 3 совета, как организовать удаленное рабочее место при помощи телефонии

И при этом сохранить эффективность
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По данным всероссийского онлайн-исследования, 43% сотрудников уже перешли на удаленную работу. В организации эффективного рабочего места поможет облачная телефония, которая легко может «переехать» из офиса домой.

Включаем онлайн-режим

Все настройки телефонии делаются в интуитивно понятном Личном кабинете в несколько кликов и сразу же вступают в силу. Неважно, где территориально находится руководитель и сотрудник, в офисе или дома, это не будет влиять на рабочий процесс. По крайней мере, в вопросах телефонной связи.

Вызов принят!

С многоканальным номером клиенты никогда не услышат «занято» – можно принимать несколько звонков одновременно. Внутренние номера можно присвоить мобильным телефонам сотрудников.

Всё под контролем

Благодаря облачным решениям руководитель может быть в курсе происходящего в его компании или подразделении, даже не находясь непосредственно в офисе. Например, можно удаленно посмотреть статистику, прослушать записи разговоров (как с клиентами, так и внутри компании) и оценить качество обслуживания. Анализируя ситуацию, можно настроить расписание и маршрутизацию звонков.

Также при помощи облачной телефонии можно организовать корпоративные онлайн-конференции и планерки.

Облачную АТС «Дом.ru Бизнес» можно протестировать в течение недели.

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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