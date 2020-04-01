Контактные рельсы «Ижстали» используются при строительстве новых линий московского метро

1 Апр 2020 2020-04-01T10:13:11+03:00

К производству завода также проявляют интерес Казань, Питер и другие города

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Контактные рельсы производства ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») применены при строительстве второго участка Некрасовской линии столичного метрополитена и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии.

Контактные рельсы используются при строительстве новых и модернизации существующих линий столичной подземки и применяются для подвода тока к поездам метро. Импортозамещающее производство контактного рельса завод освоил в 2018 году и поставляет эту продукцию в адрес АО «Мосинжпроект» – генерального подрядчика по строительству новых линий московского метрополитена. 27 марта на Некрасовской и Большой кольцевой линиях столичного метро открыты шесть станций («Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово»), на новых участках применяется продукция «Ижстали».

В 2019 году «Ижсталь» поставила для строительства московского метрополитена почти 6 тыс. тонн рельсов, всего за время сотрудничества – 9 тыс. тонн. Ранее эта продукция в России не производилась и поставлялась из-за рубежа.

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Помимо Москвы, интерес к контактным рельсам производства «Ижстали» уже проявляют потребители из других российских городов, где осуществляется строительство и ремонт линий метрополитена, в том числе Казань и Санкт-Петербург. В этом году также запланировано участие в ряде тендеров в странах СНГ.

За освоение контактного рельса «Ижсталь» получила серебряную медаль крупнейшей российской металлургической выставки «Металл-Экспо», а коллектив специалистов завода, принимавший участие в его реализации, стал лауреатом Государственной премии Удмурткой Республики в области техники и технологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU