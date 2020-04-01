2020-04-01T13:47:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Будут ли штрафовать жителей Удмуртии, которые ходят на улице во время самоизоляции?

На данный момент уже есть 55 нарушений
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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31 марта в Удмуртии ввели режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Узнали, будут ли штрафы за нарушение режима.

- Сейчас полицейские патрулируют город, единственное, количество нарядов сейчас немого увеличено. Всем рекомендовано находиться дома в связи с обращением главы. Это чисто профилактические меры. С гражданами будет проводиться беседа. Если гражданин поясняет, что вышел из дома до магазина или аптеки, то он должен дойти и сразу вернуться домой, - рассказал руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Салимуллин Ильдар.

Также по словам Ильдара Салимуллина, если видно, что человек ходит по улице без дела, будет проведена беседа и будет настоятельно рекомендовано вернуться домой. Составлять протокол полицейские могут только на те организации, которые не соблюдают режим карантина. За прошедшие сутки таких нашлось 55.

Также в МВД по республике отметили, что все материалы о нарушениях направлены в управление Роспотребнадзора.

Ранее председатель правительства Мишустин объявил, что в ближайшее время будут приняты меры по ужесточению отнесенности за нарушение условий карантина.

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- Под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находятся 1406 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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