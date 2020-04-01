Под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находятся 1406 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T09:30:55+03:00

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В Удмуртии по состоянию на 1 апреля 2020 года новых подтвержденных случаев коронавируса нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Под наблюдением находится 1406 человек. В инфекционной больнице на стационарном лечении находится 37 человек. За 31 марта в лаборатории Роспотребнадзора проведено 554 исследования на коронавирус, - сообщает пресс-служба.

Всего в лаборатории было проведено 2955 исследований.

Напомним, с 31 марта в Удмуртии ввели режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU