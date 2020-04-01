2020-04-01T15:01:05+03:00
Общество

Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции

Безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидка на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое
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Tele2 предлагает абонентам подключить полезные сервисы, которые помогут сохранить привычный быт и стиль жизни в период самоизоляции. Искусственный интеллект сформирует для каждого абонента индивидуальные онлайн-предложения. Они включают подарки от партнеров оператора, скидки и акции, а также тарифы и услуги, соответствующие потребностям клиента.

Tele2 поддержала россиян, которые соблюдают официальные рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса и остаются дома. Следуя концепции «Другие правила», компания первой на рынке начала учитывать индивидуальные потребности и персонифицировать тарифные планы. Теперь абонентам доступны сервисы, позволяющие смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома и при этом не ограничивая себя в общении.

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Виртуальный помощник Миа подберет не только выгодные тарифы и услуги, но и уникальные предложения, соответствующие потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Клиент сам примет решение о каждом из них. Все предложения доступны в личном кабинете и мобильном приложении. Для того чтобы ими воспользоваться, достаточно совершить несколько простых действий на смартфоне.

Новая возможность доступна всем абонентам Tele2 с тарифами для физических лиц с 1 апреля по 12 мая 2020 года. В зависимости от предпочтений клиента, Миа предложит выбрать выгодные подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», Ivi или START, особые условия для пользования сервисом «Звук», онлайн-кинотеатрами Wink, Okko и MEGOGO. Также клиентам будет доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидка на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое. Подробнее по ссылке.

*Иви, СТАРТ, Винк, Окко, Мегого, ЮТуб

ИСТОЧНИК KP.RU

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