2020-04-02T05:59:31+03:00
Общество

«Активно сопротивлялась»: спасателям в Удмуртии удалось извлечь из погреба собаку

Узник провел там три дня
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Поисково-спасательная служба УдмуртииФото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии спасатели извлекли из погреба собаку. О необычной спасательной операции сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Стало известно, что на территории СНТ «Успех» три дня назад в открытый погреб провалилась собака породы спаниель. Самостоятельные попытки хозяев спасти животное не увенчались успехом – собака никого не подпускала к себе. Тогда на помощь отправились спасатели.

- Спасатели, прибыв к месту проведения работ, увидели, что собака не хочет покидать погреб и активно сопротивляется, ведь хозяева дома кормили гостя все три дня. – сообщает поисково-спасательная служба.

С помощью средств для отлова животных, спасателям удалось достать собаку из погреба, которая, оказавшись на свободе, убежала.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выплатят ли безработным ижевчанам компенсацию из-за коронавируса

Режим работы автобусов, трамваев и троллейбусов в Ижевске в период самоизоляции: как будет работать общественный транспорт

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сейчас время непростое»: дорожники объяснили мусор на улицах Ижевска
«Активно сопротивлялась»: спасателям в Удмуртии удалось извлечь из погреба собаку
Штрафы за нарушение режима самоизоляции и специальные пропуска: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 1 апреля
Выплатят ли безработным ижевчанам компенсацию из-за коронавируса
«Сиди дома!»: певец из Удмуртии сочинил песню про самоизоляцию и коронавирус
«Хватит хихикать»: глава Удмуртии опубликовал видеонарезку из ляпов трансляций
Режим работы автобусов, трамваев и троллейбусов в Ижевске в период самоизоляции: как будет работать общественный транспорт
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
Что и как будет работать в Ижевске во время режима самоизоляции
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Ижевске: какие штрафы предусмотрены
21-летнего жителя Удмуртии осудят за уклонение от призыва в армию
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Пропуска в Ижевске в период самоизоляции: кто может получить и где
За прошедшие сутки полиция выявила 55 фактов нарушения распоряжения правительства России
Передвижение по Ижевску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Массовая проверка гарантийных дорог началась в Удмуртии
Будут ли штрафовать жителей Удмуртии, которые ходят на улице во время самоизоляции?
Контактные рельсы «Ижстали» используются при строительстве новых линий московского метро
Более 2 млн рублей похитили у жительницы Удмуртии
Под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находятся 1406 человек
Жителя Удмуртии нашли мертвым в Татарстане
Село Удмуртии вошло в топ-3 самых веселых названий населенных пунктов России
Чиновника из Ижевска наказали за отсутствие освещения на одной из улиц
31 марта в Ижевске начался ремонт памятника в Первомайском районе