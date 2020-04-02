«Активно сопротивлялась»: спасателям в Удмуртии удалось извлечь из погреба собаку

2 Апр 2020 2020-04-02T05:59:31+03:00

Узник провел там три дня

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В Удмуртии спасатели извлекли из погреба собаку. О необычной спасательной операции сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Стало известно, что на территории СНТ «Успех» три дня назад в открытый погреб провалилась собака породы спаниель. Самостоятельные попытки хозяев спасти животное не увенчались успехом – собака никого не подпускала к себе. Тогда на помощь отправились спасатели.

- Спасатели, прибыв к месту проведения работ, увидели, что собака не хочет покидать погреб и активно сопротивляется, ведь хозяева дома кормили гостя все три дня. – сообщает поисково-спасательная служба.

С помощью средств для отлова животных, спасателям удалось достать собаку из погреба, которая, оказавшись на свободе, убежала.

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ИСТОЧНИК KP.RU